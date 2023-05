"Tagfalter sind ideale Bioindikatoren", sagt der Agrarökologe Prof. Dr. Josef Settele, Forscher am Helmholtz-Zentrum für Umweltschutz (UFZ) in Halle/Leipzig. Zum einen kommen Tagfalter in verschiedensten Lebensräumen vor und reagieren empfindlich auf Veränderungen in der Umwelt. Zum anderen decken sich ihre Ansprüche an die Umwelt mit denen von vielen anderen Insekten. Wenn es also um die Falter übel bestellt ist, gilt das auch für viele andere Insekten. Fatal, wenn man bedenkt, dass auch Tagfalter und andere Insekten neben Bienen, Wespen, Hummeln wichtig sind für die Blütenbestäubung der Pflanzen und damit auch für uns Menschen als Nutznießer der Natur.