"If it bleeds, it leads" – besagt eine alte Journalistenweisheit. Besonders negative, blutige Headlines galten in der Print-Ära nämlich meist als Garant für eine besonders hohe Auflage. Analog dazu gibt es aus wissenschaftlicher Perspektive bereits seit den 1960ern die Nachrichtenwerttheorie, die grob besagt: Wenn ein Ereignis besonders negativ ist, wird es in der Berichterstattung eher hervorgehoben – "only bad news are good news".