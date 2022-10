Was sind Fake News?



Nocun: Allgemein wird unter Fake-News eine Falschmeldung verstanden, eine falsche Tatsachenbehauptung. Allerdings wird der Begriff vor allem in der verschwörungsideologischen Szene grundsätzlich anders verstanden. Donald Trump hat zum Beispiel während seiner Präsidentschaft in der Corona-Krise Journalisten, die kritische Fragen gestellt und ihren Job gemacht haben, als Fake News beschimpft.



Was sind Verschwörungserzählungen?



Nocun: Bei Verschwörungserzählungen haben eine komplexe Geschichte. Darin gibt es eine Gruppe von Menschen oder Einzelpersonen, die sich im Geheimen verabredet haben, um Menschen ganz bewusst zu schaden. Dabei werden sehr starke Feindbilder konstruiert. In diesem Milieu spielen Falschmeldungen eine unglaublich große Rolle. Verschwörungserzählungen stützen sich oft auf Falschmeldungen. Falschmeldungen und Verschwörungserzählungen sind aber grundsätzlich unterschiedliche Dinge.



Was ist Desinformation?



Nocun: Man spricht von Desinformation, wenn falsche Tatsachenbehauptungen bewusst in die Welt gebracht werden. Russischen Staatsmedien kann man Desinformationen nachweisen, weil da entsprechende Akteure wider besseren Wissens einfach Unwahrheiten behaupten. Der russische Staatssender RT Deutschland hat in seinen unterschiedlichen Sprachausgaben teilweise vollkommen konträre Dinge verbreitet – zum Mobilfunkstandard 5G oder zu Impfungen.



Ist all das immer problematisch?



Nocun: Verschwörungserzählungen gehen tatsächlich immer mit krassen Feindbildkonstruktionen einher. Man unterstellt einem Akteur oder einer Gruppe von Menschen eine böse Absicht. Das halte ich grundsätzlich immer für gefährlich, denn es führt im schlimmsten Fall dazu, Gewalt zu legitimieren. Oft wird sich ja über die sogenannte Reptiloiden-Verschwörungserzählung lustig gemacht. Dabei glauben Leute, es gebe Außerirdische, die sich als Menschen tarnen. In Foren oder bei Telegram werden dann Bilder von Prominenten gepostet und raue Stellen auf ihrer Haut eingekreist. Das wird als Beweis gedeutet, dass die Prominenten Außerirdische sind. Das kann man lustig finden, aber damit wird jemanden das Menschsein abgesprochen. Und so ließe sich einfacher argumentieren, man müsste einen Anschlag auf diese Person durchführen, sie plane etwas Böses und sei noch nicht mal ein Mensch. Oft spielt dabei auch Antisemitismus eine große Rolle.