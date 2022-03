In die Stämme der kranken Eschen haben Spechte gehackt, auf der Suche nach Insekten Bildrechte: Dr. Andreas Floren

In Zahlen sah das so aus: 80 Prozent der einheimischen Eschen waren abgestorben. Das wurde vornehmlich auf die Dürren 18/19 zurückgeführt, was zeigt, wie sich der Klimawandel auf die Wälder auswirken kann. Jeweils sieben Bäume der einheimischen und der Rot-Esche wurden untersucht. Dabei zeigte sich, dass Käfer, die in Sachsen-Anhalt bereits auf der Roten Liste standen, sich massiv vermehrt hatten. Den Eschen, geschwächt vom Hitzestress, fehlten die Kräfte, um potentielle Schädlinge wie Käfer und Pilze abzuwehren, die ihnen in gesundem Zustand wenig anhaben können. Die nordamerikanischen Eschen dagegen hatten die biologisch stressigen Jahre schadlos überstanden, wie das Würzburger Forschungsteam feststellte. Die Käferpopulation in den Baumkronen hatte sich verändert, viele Arten waren von der einheimischen auf die Rot-Esche gewechselt. In der Not frisst der Teufel Fliegen, sagt der Volksmund – der Käfer nutzt die Rot-Esche einfach als "second best choice", wie der Forscher sagt: Besser ein Baum mit halbwegs passendem Lebensraum als gar keiner.