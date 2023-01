Die Experten entwickelten dafür mehrere Szenarien, wie sich der Verkauf von Elektro-Autos langfristig entwickeln könnte und stellten dies Modellen gegenüber, in denen der künftige kurzfristige Strom-Speicherbedarf berechnet wurde. Das Ergebnis: Bereits im Jahr 2030 könnte die weltweite Menge an Batterien in den E-Autos komplett als kurzfristiger Speicher für den produzierten Strom fungieren. Dabei handele es sich um eine eher konservative Kalkulation, wie die Autoren betonen.

Neu ist in der Berechnung, dass nicht nur der reguläre Batterie-Zyklus in die Berechnung mit einfloss, sondern auch das Nachleben der Akkus. Denn bei ungefähr 80 Prozent ihrer Leistung werden diese normalerweise ausgetauscht, können aber laut der Studie danach noch lange mit geringerer Leistung als Stromspeicher dienen.

Link zur Studie: Electric vehicle batteries alone could satisfy short-term grid storage demand by as early as 2030