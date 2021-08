"Der Planet in der bewohnbaren Zone könnte eine Atmosphäre haben, die Leben schützen und ermöglichen könnte", erklärt die an der Studie beteiligte Astronomin María Rosa Zapatero Osorio vom Zentrum für Astrobiologie (CAB) bei Madrid. In dem Sonnensystem, das 35 Lichtjahre (ca. 331 Billionen Kilometer) entfernt von uns liegt, wurden schon weitere Gesteinsplaneten entdeckt, die dem Stern nahe genug sind, um warm zu sein. Allerdings handelt es sich bei L 98-59 um einen sogenannten Roten Zwerg, dessen starke Sonneneruptionen große Probleme für das Entstehen von Leben bedeuten könnten.



Zumindest sollen drei der in diesem System entdeckten Planeten möglicherweise Wasser in ihrem Inneren oder in ihrer Atmosphäre enthalten. Bei L 98-59b könnten es bis zu 30 Prozent sein, was wiederum wichtig für mögliche Lebewesen wäre. Dazu wurde noch ein vierter Planet gefunden, ein fünfter mit dem richtigen Abstand zur Sonne wird zumindest vermutet. "Wir haben Hinweise auf die Anwesenheit eines erdähnlichen Planeten in der habitablen Zone dieses Systems", so Olivier Demangeon von der Universität Porto.



Das Sonnensystem soll künftig mit dem James-Webb-Weltraumteleskop (JWST), das Ende dieses Jahr endlich ins All starten dürfte, genauer untersucht werden. Ab 2027 könnte dann das Extremely Large Telescop (ELT) der ESO dazukommen, das derzeit noch in Chile gebaut wird. Laut der Astronomin Zapatero Osorio könnten sich beide Systeme dabei gut ergänzen, indem das ELT das James-Webb-Teleskop vom Boden aus unterstützt.