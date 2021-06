Wissenschaftler der privaten Duke-Universität in den USA haben nun einen neuen Antikörpertest entwickelt, der bei Versuchspersonen Antikörper gegen Sars-CoV-2 präzise von jenen gegen andere zirkulierende humane Coronaviren (HCoV) unterscheiden konnte und der bei den Versuchen keine falsch positiven Ergebnisse lieferte. Zudem passen die für den Test nötigen Geräte in einen Rucksack und können so flexibel außerhalb von Laboren eingesetzt werden, schreiben die Forscher um Jacob Heggestad und David Kinnamon im Fachblatt Science Advances.

Der Test hat in etwa die Größe eines Tabletcomputers. Bildrechte: Jake Heggestad

Das von dem Team um Heggestad und Kinnamon entwickelte Gerät nutzt ein System aus kleinen Röhrchen, die mit Polymeren, also bestimmten Molekülen beschichtet sind. Sie wirken wie eine Art Bürste, die durch die flüssigen Proben der Patienten kämmt. Laut den Autoren genügen etwa 60 Mikroliter Blut, Blutplasma oder Blutserum. Das in der Studie vorgestellte Gerät kann dabei verschiedene Typen von Antikörpern unterscheiden. Diese können einerseits gegen die sogenannte Rezeptorbindungsdomäne des Corona-Spikeproteins gerichtet sein, also die Stelle, mit der das Virus an den menschlichen Zellen andockt. Sie können aber auch gegen eine andere Untereinheit des Spikes oder gegen das Nucleocapsid-Protein wirken, also die Hülle, in der das Virus seine Erbinformation verpackt hat.