Kann man nach der Impfung gegen Corona irgendwie nachsehen, ob man nun wirklich geschützt ist? Diese Frage stellen sich viele Geimpfte. Stellvertretend für sie wendet sich Hans Asbach an MDR WISSEN und fragt: "Gibt es eine einfache, aber dennoch aussagekräftige Labormethode, den Erfolg einer Covid-19 Impfung zu prüfen?" Eine einfache Antwort gibt es da gerade nicht, das Fazit nach der Recherche lautet eher: Ja, aber auch nein, noch nicht, es ist kompliziert.

Ende März forderte der Berufsverband der deutschen Laborärzte , dass alle Geimpften einen Anspruch auf einen kostenfreien Antikörpertest im Labor erhalten sollten. Das Verfahren wäre einfach: Beim Hausarzt oder direkt im Labor Blut abnehmen lassen und anschließend den sogenannten Titer, also letztendlich die Menge der Sars-CoV-2-IgG-Antikörper bestimmen lassen. Doch danach fangen die Probleme leider an.

Bislang gibt es nämlich keinen Schwellenwert, ab dem von einem Impfschutz gesprochen werden kann. "Wir wissen einfach bei Sars-CoV-2 nicht, welcher Wert, welcher Titer notwendig ist, damit man vor der Infektion geschützt ist", sagt Dr. Sebastian Ulbert, Abteilungsleiter Impfstoffe und Infektionsmodelle am Fraunhofer Institut für Zelltherapie und Immunologie in Leipzig. Bei anderen Impfstoffen kenne man diese Werte durch jahrelange Erfahrungen und umfangreiche Studien. Bei Corona laufen die Untersuchungen zwar, aber das Virus und die von ihm ausgelöste Infektion sind noch zu jung, um hier bereits sichere Aussagen zu treffen.

Hinzu kommt: Antikörper sind bei Covid-19 nur ein Teil der Immunantwort. Daneben gibt es noch die sogenannte zelluläre Immunität, also T- und B-Zellen, die zu den weißen Blutkörperchen gehören. Sie bieten ebenfalls einen sehr wichtigen Schutz gegen das Virus. Hier ist der Nachweis über den bestehenden Schutz aber noch schwieriger, als bei Antikörpern.

Mit der ebenfalls sehr aufwendigen Labormethode, dem Neutralisationstest, kann man erfahren, ob man aktuell über effektive Antikörper verfügt. Dabei wird eine Serumprobe, die Antikörper enthält, mit dem echten Virus konfrontiert. "Das geht nur in einem S-3-Labor, einem Hochsicherheitslabor, wie wir es hier bei uns am Fraunhofer-Institut haben", sagt Ulbert. Der Test dauert oft mehrere Tage, kann dann aber auch zeigen, inwiefern die Antikörper auch mutierte Versionen der Viren unschädlich machen können. Als einfache Methode zur Prüfung des Impferfolgs für jeden Geimpften kommt der Neutralisationstest aber nicht in Frage.