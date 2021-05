Wie lange ist man nach einer Infektion immun gegen Sars-CoV-2 und wie gut schützen die derzeit verfügbaren Impfungen vor Infektionen mit den neuen Corona-Varianten, etwa der sich schnell ausbreitenden B.1.617.2 aus Indien? Labormediziner greifen zur Beantwortung dieser Fragen derzeit häufig auf Tests zurück, die die Menge wirksamer und das Virus neutralisierender Antikörper in Blutserumproben von Patienten messen. Aber Antikörper sind nur ein sehr kleiner Teil des komplexen Systems der menschlichen Immunabwehr.

Das Biotechnologieunternehmen "Adaptive Biotechnologies" aus den USA präsentiert jetzt eine neue Standard-Testmethode, die Auskunft gibt über die T-Zellen, also weiße Blutkörperchen, die ebenfalls eine zentrale Rolle bei der Abwehr der Viren spielen. Der T-Detect Covid-19-Test kann ab dem 15. Tag nach Beginn von Covid-Symptomen T-Zellen in Blutproben von Patienten erkennen. Der Labortest, der etwa sieben bis zehn Tage in Anspruch nimmt, dient vor allem dazu, zusätzliche Daten zur Immunität von Geimpften und Genesenen zu liefern.