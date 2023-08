"Ameisen sind uns ähnlicher, als die meisten Menschen denken", erklärt Laure-Anne Poissonnier in einer Pressemitteilung der Universität Regensburg. Sie ist die Leiterin der im Fachmagazin PNAS erschienenen Studie. In ihrem Versuch ließ sie die Ameisen von einem speziellen Zuckerlösungstränker fressen. Dieser hatte entweder genug Löcher für viele Ameisen oder nur genug Platz für eine Ameise. Anschließend ließen sie die Ameisen wissen: Es gibt einen weiteren Futterautomaten an einem anderen Ort. Dieser kann leicht überfüllt sein – muss es aber nicht.