Bei der Umsetzung dieser Abfolge aber hat GPT-4 große Probleme. Beziehungsweise ein großes Problem, bei meinen Tests mit der ChatGPT-Version vom 20. Juli nämlich immer das gleiche. Er "denkt", 17077 sei ohne Rest durch 7 teilbar (da kommt aber 2439,571... heraus). Ich habe dem Bot zehnmal die englische Original-Aufgabe gestellt: "Is 17077 a prime number? Think step by step and then answer [Yes] or [No]." Zehnmal kam er mit ganz unterschiedlichen Formulierungen zu dem Schluss, 17077 sei keine Primzahl, weil sie durch 7 teilbar sei. Hmm...