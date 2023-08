Denn Schleimaale besitzen ein Gen für ein lichtempfindliches Protein namens Opsin, das sich von den Opsin-Genen in ihren Augen unterscheidet. Auch bei anderen farbwechselnden Tieren, von Kraken bis hin zu Geckos, wurde festgestellt, dass sie lichtempfindliche Opsine in ihrer Haut haben. Die Fische können ihre lichtempfindliche Haut "nutzen, um sich selbst zu sehen", erklärt die Biologin Lori Schweikert. Sie ist die Hauptautorin der im Fachmagazin Nature Communications veröffentlichten Studie.

Opsine werden beim Eber-Lippfisch nicht in den farbwechselnden Chromatophoren produziert – wie eigentlich zu erwarten gewesen wäre –, sondern in direkt darunterliegenden Zellen. Dieser bisher unbekannte Zelltyp war mit Opsin-Proteinen gefüllt. Das Licht, das auf die Haut trifft, muss zuerst die mit Pigmenten gefüllten Chromatophoren passieren, bevor es die lichtempfindliche Schicht erreicht. Vermutlich sind diese Opsin-Moleküle am empfindlichsten für blaues Licht, denn diese Wellenlänge des Lichts wird durch die Pigmentkörnchen in den Chromatophoren der Fische am besten absorbiert.