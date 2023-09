Wissen-News Homeschooling für die KI: Roboter sollen von fremden Robotern lernen

Damit die KI-Roboter in der Industrie wirklich gut funktionieren, brauchen sie Unmengen von Daten, durch die sie lernen können. Einzelne Unternehmen können dies oft nicht leisten. Ein Zusammenschluss verschiedener Firmen – ohne sensible Daten preiszugeben – könnte die Lösung sein, damit der Anschluss in der neuen industriellen Revolution nicht verpasst wird.