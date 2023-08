Mediziner wollen das Risiko, Schlaganfälle zu erleiden, um bis zu 20 Prozent senken. Daran arbeiten Forschende der Leipziger Universitätsmedizin. Sie haben jetzt eine Förderung von 8,6 Millionen Euro von Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) erhalten. Das Projekt wird für drei weitere Jahre unterstützt, heißt es in einer Pressemitteilung . Die gesamte Förderhöhe liegt bei 13,8 Millionen Euro.

"Wir wissen, dass ein Viertel der Schlaganfälle durch die Herzrhythmusstörung Vorhofflimmern hervorgerufen werden", erklärt der Studienleiter Rolf Wachter. Er ist Professor für Klinische und Interventionelle Kardiologie an der Universität Leipzig und stellvertretender Klinikdirektor der Kardiologie am Universitätsklinikum Leipzig. "Bei diesen Patientinnen und Patienten bilden sich Blutgerinnsel im linken Herzvorhof. Durch eine Blutverdünnung, die sogenannte Antikoagulation, kann das Risiko um etwa zwei Drittel gesenkt werden."

An der Studie namens Find-AF 2 (Finding Atrial Fibrillation in Stroke Patients 2) nehmen Probanden teil, die innerhalb der letzten 30 Tage einen Schlaganfall erlitten haben. Insgesamt sollen 5.200 Patientinnen und Patienten untersucht werden, 4000 davon wurden bereits in die Studie eingeschlossen. "Die eine Hälfte bekommt eine verlängerte, verbesserte und intensivierte Herzrhythmusüberwachung, die andere Hälfte der Patientinnen und Patienten die aktuell übliche Standardversorgung", erklärt der Studienleiter.