Einem Forschungsteam ist es gelungen, die Lithiumplattierung in Batterien von Elektrofahrzeugen zu verhindern. Dabei handelt es sich um einen Prozess, der häufig beim beim Schnellladen auftritt und der Lithium-Ionen-Batterien beschädigen kann. Dabei sammeln sich Lithiumionen auf der Oberfläche der negativen Elektrode der Batterie an, anstatt sich einzulagern. So entsteht eine Schicht aus metallischem Lithium, die wächst und die Batterie beschädigen kann. Das verkürzt die Lebensdauer und kann Kurzschlüsse auslösen, die zu Feuer und Explosionen führen können.