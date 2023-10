In der Untersuchung wurden die Daten von 550 Erwachsenen analysiert, die wegen dauerhafter Migräne-Probleme in einer spanischen Klinik behandelt wurden, die sich auf Kopfschmerzen spezialisiert hat. 44,9 Prozent der Betroffenen gaben an, mindestens einmal an Covid-19 erkrankt gewesen zu sein, 83,3 Prozent der Patientinnen und Patienten waren zudem geimpft worden. 24,7 Prozent von ihnen erklärten, dass sich die Migräne nach der Corona-Erkrankung verschlimmert habe, bei 11,4 Prozent war dies nach der Impfung der Fall.