Ein Blick auf die typische Märzmitteltemperatur von 3,5 Grad (1961 bis 1990) verdeutliche die außerordentliche Milde des vergangenen Februars weiter, so der DWD. Die ungewöhnlich hohen Temperaturen, die eher für Mitte April typisch wären, seien vor allem durch die milden wolkenverhangenen Nächte begünstigt worden. Bezeichnend sei auch, dass der am 24. Februar in Oberstdorf im Allgäu gemessene deutschlandweite Tiefstwert mit lediglich minus 5,2 Grad nur im mäßigen Frostbereich lag.