Während der Paarungszeit kopulieren die Breitfuß-Beutelmäuse (Antechinus) in wilden Sexkämpfen, die bis zu 14 Stunden dauern können. Das Testosteron, das dabei in den Körpern der Männchen abgegeben wird, führt zu einem extrem starken Anstieg des Kortisonlevels, was letztlich für den Tod einiger männlicher Tiere sorgt. "Die Männchen fallen tot um, was eine Möglichkeit für einen einfachen Energieschub durch Kannibalismus für die Weibchen und die überlebenden Männchen bietet", erklärt der Experte Andrew Baker von der Queensland University of Technology.