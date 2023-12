Beim Vergleich der Erde mit den ihr ähnlichen Planeten in unserem Sonnensystem (Mars und Venus) fanden die Experten heraus, dass neben den Gemeinsamkeiten (aus Gestein bestehend und relativ nahe zur Sonne) die größten Unterschiede darin bestehen, dass sich nur auf der Erde Wasser in flüssiger Form finden lässt – und der CO2-Anteil in der Atmosphäre der Erde deutlich geringer ist. "Wir nehmen an, dass die drei Planeten auf ähnliche Weise entstanden sind und dass, wenn wir künftig einen Planeten mit wenig Kohlenstoff entdecken, sich dieser irgendwohin verflüchtigt haben muss", erläutert der Studienautor Amaury Triaud vom MIT. "Der einzige Vorgang, der zu einer so weitreichenden Entfernung von Kohlenstoff aus der Atmosphäre führen kann, ist ein starker Wasserkreislauf, was wiederum auf Ozeane mit flüssigem Wasser hindeutet." Denn auch auf der Erde ist ein Großteil des Kohlendioxids in den Meeren gebunden.