Es klang wie eine technische Revolution, als Google im Herbst 2019 verkündete, dass sie mit einem von ihnen entwickelten Quantencomputer die sogenannte Quantenüberlegenheit demonstrieren konnten. Das heißt, dass er eine Rechenoperation erledigt hat, die ein herkömmlicher Computer nicht in einem realistischen Zeitrahmen hätte lösen können – also Jahre oder gar Jahrtausende dafür bräuchte. Googles Innovation war zwar beeindruckend, aber die Computertechnologie hat sie noch nicht revolutioniert. Wie steht es also um die Entwicklung eines universellen Quantencomputers? Oder gar eines, der unseren Laptop zuhause irgendwann ersetzen könnte? Fachleute bremsen bei diesem Gedanken deutlich: Der Quanten-Laptop ist definitiv noch sehr weit entfernt – wenn er überhaupt jemals möglich ist.

Google-Chef Sundar Pichai präsentiert Quanten-Technologie in einem Labor des Konzerns. Bildrechte: Google Aber wozu brauchen wir eigentlich einen Quantencomputer, der in bisher unvorstellbaren Geschwindigkeiten rechnen kann? Es gibt einige Gebiete, bei denen er einen echten Unterschied machen würde; bei der Forschung nach neuen Medikamenten etwa, in der Materialforschung, bei Optimierungsprozessen oder Modellierungen. Manche Fachleute glauben, dass sich sogar ganze Abläufe in der Natur simulieren ließen. Und dann könnten sie in der Kryptographie auch aktuelle Verschlüsselungsmethoden knacken oder neue Methoden möglich machen, was auch ein Grund dafür ist, warum man sich unter anderem auch bei Militär und Nachrichtendiensten für die Technologie interessiert. Aber auch für viele weitere Anwendungen, wie etwa aus dem Bereich des maschinellen Lernens, hoffen Expertinnen und Experten auf Vorteile und neue Möglichkeiten.

Hybride Übergangsphase

Doch der Quantencomputer, der das alles kann, steht noch lange nicht vor der Tür, bremst Immanuel Bloch, Professor für experimentelle Physik an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Direktor des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik. Bisher sind auf allen Quantencomputern erst kleine Rechnungen gemacht worden. "Noch nichts, was einen vom Hocker reißt", sagte er in einem Gespräch des Science Media Center. Noch gebe es also nur erste Demonstrationen, der Weg zu einem universellen Quantencomputer sei dagegen noch recht lang. Doch das Ziel ist klar: ein vollständig Fehler-korrigierter, programmierbarer Quantenrechner.

Einen voll Fehler-korrigierten Quantenrechner zu entwickeln, ist die große Herausforderung der nächsten zehn, zwanzig Jahre. Prof. Dr. Immanuel Bloch

Dennoch seien die Anwendungen der kleinen Systeme jetzt trotzdem spannend. Denn sie lassen die Fachleute lernen: Was ist etwa möglich beim Programmieren von Algorithmen? Vielleicht ist die neue "Killer-Anwendung" da ja noch gar nicht gefunden, spekuliert Bloch. Prototyp eines IBM-Quantencomputers bei der CES 2018. Bildrechte: imago images/Xinhua

Sein Fachkollege Peter Zoller – Professor für Theoretische Physik am Center for Quantum Physics der Universität Innsbruck und Forschungsleiter am Institut für Quantenoptik und Quanteninformation der Österreichischen Akademie der Wissenschaften – weist darauf hin, dass heutige Technologien schon ein deutlicher Fortschritt seien. Vor 15 Jahren habe man in der Grundlagenforschung erste kleine Bauelemente im Labor demonstriert. Mit den "kleinen" Quantencomputern von Google, IBM oder aus den Forschungslaboren hat in den vergangenen paar Jahren eine vollkommen neue Phase begonnen, die noch zehn, fünfzehn Jahre anhalten werde. Es ist eine Übergangsphase, erläutert Zoller.

Wir werden Maschinen bauen, die in der Größenordnung so einige zehn bis einige 100 Quantenbits haben werden und die noch nicht Fehler-korrigiert sind, aber auf denen man trotzdem schon Quantenrechnungen machen kann. Professor Peter Zoller

Der universelle Quantencomputer ist noch in weiter Ferne. Bildrechte: imago/Science Photo Library Das werde zwar noch lange nicht so wie in der Vision passieren, in der man komplexe Algorithmen hat. Davon sei man noch weit entfernt, aber eben doch schon so, dass man an der Quantenüberlegenheit kratzen könne. Mit solchen "intermediate scale quantum devices" werde sich die Forschung die nächsten etwa 15 Jahre beschäftigen. Dabei müssen die Anwendungen der Hardware, wie sie sich momentan entwickelt, angepasst sein. Zoller zufolge spielt auch ein hybrider Ansatz eine wichtige Rolle: Durch die Kombination von herkömmlichen mit Quantencomputern könnten auch hybride Algorithmen entwickelt werden.

Wo Qubits rechnen, passieren Fehler

Das ferne Ziel ist also ein Quantencomputer, der skalierbar, programmierbar und Fehler-korrigiert ist. Skalierbar bedeutet, dass er sich auf Hunderte oder Tausende Qubits erweitern lässt, ohne dass unkontrollierbar häufig Fehler auftreten. Da er mit ganz anderen physikalischen Gesetzen funktioniert als herkömmliche Computer, muss außerdem auch das Programmieren völlig neu erfunden werden. Und dann muss er bestenfalls seine eigenen Fehler korrigieren.

Die Fehler, die ein Quantencomputer beim Rechnen macht, sind das größte ungelöste Problem. Um das zu verstehen, muss man ein bisschen in die verrückte Welt der Quantenphysik eintauchen: Überall, wo Qubits rechnen, passieren nämlich Fehler.

Qubits Der Begriff leitet sich vom physikalischen Begriff "Quant" und dem "Bit" aus der Computertechnologie ab. Das Quant ist der kleinstmögliche Wert einer physikalischen Größe - also die kleinste Einheit aus der etwas besteht, wie zum Beispiel Atome, Photonen (Lichtteilchen) oder Elektronen - in etwa also so wie die Pixel beim Digitalfoto. In der Quantenwelt gelten eigene physikalische Gesetze, die unserem Alltagswissen zum Teil sogar widersprechen und die bis heute nicht komplett verstanden sind. Ein Qubit kann zum Beispiel ein geladenes Atom - ein Ion - sein oder auch ein Elektron in einem Stromkreis. Sie sind die Grundrecheneinheit in einem Quantencomputer.

Herkömmliche Computer rechnen mit Bits in einem binären System. Das heißt, es gibt nur zwei Zustände: Strom an (0) oder Strom aus (1). Das ist bei Qubits anders. Denn aufgrund der Gesetze der Quantenphysik können sie beide dieser Zustände gleichzeitig einnehmen – und noch alle anderen, die dazwischen liegen.