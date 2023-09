Bei Living Labs vernetzen sich relevante Akteure aus Wissenschaft, Öffentlichkeit, Politik und Organisationen miteinander. Große gesellschaftliche Fragen, Herausforderungen und Veränderungsprozesse sollen auf diese Weise beleuchtet werden. In Dresden soll ein solches im Rahmen des Projekts "Health Labs4Value" entstehen, dazu vier weitere nationale Living Labs in Ungarn, Slowenien, Tschechien und Polen.

Diese werden als Kooperationsräume dienen, in denen Gesundheitsorganisationen, Unternehmen, Politiker und Patienten sowie ihre Familien gemeinsam digitale Lösungen zur Verbesserung der Patientenversorgung entwickeln können. Alle Living Labs werden ein länderübergreifendes Netzwerk bilden, um den Wissens- und Erfahrungsaustausch unter der Leitung des österreichischen Wissenspartners zu erleichtern. "Das Projekt Health Labs4Value ist eine einzigartige Gelegenheit, alle wichtigen Akteure im Gesundheitswesen zusammenzubringen, um gemeinsam an der Verbesserung der Patientenversorgung zu arbeiten", so der Projektkoordinator Istvan Hegedüs aus Ungarn.