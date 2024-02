Bereits Babys besitzen ein Verständnis für soziale Normen und wissen, was richtig oder falsch ist. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie von Wissenschaftlern der Universität Regensburg und der Oxford University in Großbritannien. Die Forscher konnten nach Angaben von Studien-Erstautor Moritz Köster erstmals nachweisen, "dass Säuglinge schon im ersten Lebensjahr wissen, dass man sich so verhalten sollte, wie es andere in einer Gruppe tun." Er und seine Kollegen seien überrascht gewesen, wie schnell Säuglinge neue soziale Regeln erfassen. Dies geschehe deutlich früher als man bisher angenommen habe.