Bei der Untersuchung zwischen April 2019 und Februar 2020 wurden die Reaktionen von 100 Babys miteinander verglichen, die im Schnitt zwei Tage alt waren. Die Neugeborenen wurden auf Phenylketonurie untersucht, eine angeborene Stoffwechselstörung, bei der den Säuglingen in die Ferse gestochen werden muss.

Vor dem Test waren die Schmerzniveaus in beiden Gruppen noch gleich hoch. Während des Stichs in die Ferse, der bei dem Test nötig ist, stieg dieser Wert bei den Babys, die das Schlaflied hörten, auf vier und bei den anderen auf sieben. Danach sank er bei ersterer Gruppe nach zwei Minuten wieder auf null, während er bei den Kindern ohne Wiegenlied zu dieser Zeit noch bei 5,5 lag. Nach drei Minuten war das Schmerzniveau dann auch in dieser Gruppe bei null.