Neue Methode der Baumring-Analyse: Noch nie so warm in 1.200 Jahren

Nach einer neuen Methode der Analyse von Baum-Jahrringen war es in 1.200 Jahren noch nie so warm wie heute. Frühere Analysen hatten für die mittelalterliche Warmzeit höhere Temperaturen als heute ergeben, was mit den Daten aktueller Klimamodelle nicht übereinstimmte.