Wissen-News Grab in Spanien: Vermeintlich männlicher Anführer war eine Frau

Hauptinhalt

Der in einem prächtigen Grab aus der Kupferzeit in Spanien gefundene "männliche Anführer" war in Wahrheit eine Frau. Das haben Zahnschmelz-Analysen ergeben. Die Ergebnisse deuten an, dass iberische Frauen vor 5.000 Jahren Führungsfunktionen einnahmen.