Am Flughafen Magdeburg-Cochstedt in Sachsen-Anhalt errichtet das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ein Forschungszentrum für das Verkehrsmanagement unbemannter Luftfahrzeuge (Drohnen). Das sogenannte U-Space-Reallabor wird nach Angaben des DLR eines der umfassendsten seiner Art in Deutschland sein. Neben dem Luftraum für Drohnentests soll die Einrichtung bis Ende 2026 auch die nötige Infrastruktur sowie verschiedene Service-Einrichtungen erhalten.

Eine Volodrone startet im November 2022 auf dem Vorfeld des vom DLR betriebenen Flughafens Magdeburg-Cochstedt. Bildrechte: dpa Laut DLR soll das am Nationalen Erprobungszentrum für unbemannte Luftfahrtsysteme angesiedelte U-Space-Reallabor Lösungen zur Interaktion zwischen traditioneller Flugsicherung und dem U-Space-Luftraum für Drohnen liefern. Um dabei auch andere geographische Regionen realitätsnah nachzubilden, soll das künftige Reallabor eine Virtualisierungsumgebung enthalten. So sollen U-Space-Lufträume und -Dienste mit vergleichsweise geringem Aufwand auch für völlig andere geographische Gebiete in Deutschland und Europa erprobt werden können.