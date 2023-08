"Für Sie würde ich mich sogar jünger schminken", habe er gesagt. "Wahrscheinlich muss sie das so vom Stuhl gehauen haben, dass sie mich zum Vorstellungsgespräch eingeladen haben", erinnert er sich. Lüdicke konnte die Ausbildung am Flughafen beginnen. Jetzt sagt er, hier wolle er in Rente gehen. – "und so wie es aussieht, wird es wohl auch so werden."

Es hätte aber auch ganz anders kommen können: Ryan-Air machte nach kurzer Zeit in Cochstedt den Abflug. Der Flughafenbetreiber rutschte in die Pleite. Dirk Lüdicke ist einer, der geblieben ist. Er sollte das Gelände instand halten. An manchen Tagen blieb nur Rasenmähen, mitten in der Einöde an der schnurgeraden Landebahn. Zweieinhalb Kilometer plus 300 Meter Auslauf an beiden Seiten. "Ich brauchte kein Fitnessstudio mehr", erinnert sich Lüdicke.