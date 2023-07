Wissen-News Statistisches Bundesamt: Lebenserwartung in Corona-Zeit um halbes Jahr gesunken

Die Lebenserwartung in Deutschland ist nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in der Zeit der Corona-Pandemie um ein halbes Jahr gesunken. Demnach gab es in den Jahren 2020 bis 2022 zwischen 140.000 und 200.000 zusätzliche Sterbefälle. Wie viele davon auf Corona zurückzuführen sind, ist aber unklar.