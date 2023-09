Dass es zwischen Viruserkrankungen und Diabetes-1 einen Zusammenhang gibt, wird bereits länger vermutet. Grund dafür seien Inselautoantikörper, die Zellen in der Bauchspeicheldrüse angreifen. Diese Zellen sind für die Produktion von Insulin verantwortlich, was wiederum maßgeblich den Blutzuckerspiegel reguliert. Insbesondere frühkindliche Virusinfektionen stehen im Verdacht, das Risiko für Diabetes-1 zu erhöhen.

Forscher der TU Dresden haben jetzt untersucht, ob dies auch für Infektionen mit SARS-CoV-2 gilt. Dazu untersuchten sie 885 Kinder im Alter von 4 bis 24 Monaten auf Inselautoantikörper und Corona-Antikörper. 170 Kinder, also fast 20 Prozent, entwickelten während der Pandemie Antikörper gegen SARS-CoV-2, was darauf hindeutet, dass sie mit dem Virus infiziert waren. In dieser Gruppe war die prozentuale Häufigkeit der Kinder, die zusätzlich Inselautoantikörper entwickelt haben, doppelt so hoch, als unter den Kindern ohne Corona-Infektion.