In einer aktuellen Studie der University of Buffalo konnten frisch diagnostizierte Typ 1-Diabetiker mitunter komplett auf Insulin verzichten, wenn ihnen stattdessen der Wirkstoff Semaglutid verabreicht wurde. Der Leitautor der Studie, Paresh Dandona sagt, das könnte "womöglich die dramatischste Veränderung in der Behandlung von Diabetes Typ 1 seit der Entdeckung von Insulin 1921" sein. Diese Aussage ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, denn untersucht wurden in der Studie lediglich zehn Menschen mit Diabetes Typ 1 und alle diese Personen waren frisch diagnostiziert. Das macht einen großen Unterscheid, weil sich die Diabetikerinnen und Diabetiker somit in der Remissionsphase befanden, was bedeutet, dass ihr Körper noch kleinere Mengen an Insulin produziert. Diese Phase dauert einige Monate bis zwei Jahre, danach produziert die Bauchspeicheldrüse von Typ 1-Diabetikern keinerlei eigenes Insulin mehr.