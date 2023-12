Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt vor der weiteren Verbreitung der Tigermücke (Aedes albopictus) und der Gelbfiebermücke (Aedes aegypti) in Europa und vor einem damit einhergehenden Anstieg der Dengue-Fieber-Infektionen. Wie die zuständige WHO-Spezialistin Diana Rojas in Genf mitteilte, wächst die Gefahr mit dem Klimawandel und den steigenden Temperaturen.

Nach Angaben von Rojas gibt es in Südeuropa bereits kleine Tigermücken- und Gelbfiebermücken-Populationen, die das Dengue-Fieber übertragen. Wenn es wärmer werde, könnten die Eier den Winter überleben und aus ihnen Larven schlüpfen. Rojas zufolge meldete Italien 2023 insgesamt 82 lokal übertragene Dengue-Infektionen. Aus Frankreich wurden 43 und aus Spanien drei Fälle gemeldet. Die ursprünglich in tropischen und subtropischen Gefilden heimischen Tigermücken und Gelbfiebermücken breiteten sich zuletzt immer stärker aus. In Nepal tauchten beide Mückenarten bereits in Höhen über 2.000 Meter auf.