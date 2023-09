E-Zigaretten sollen laut einer Studie kein Einstieg in das Rauchen herkömmlicher Zigaretten sein. Vielmehr könnten sie helfen, dass weniger Menschen Zigaretten rauchen. Das geht aus einer Studie hervor, die die Londoner Queen Mary University mit Finanzierung des Nation Institute of Health and Care Research (NIHR) durchgeführt hat. Aufgrund noch geringer Datenlage sind diese Feststellungen jedoch als vorläufig zu betrachten – für konkretere Erkenntnisse ist eine langfriste Beobachtung des Konsumverhaltens notwendig.

Um die Auswirkungen des Konsums elektronischer Zigaretten mit dem Verkauf herkömmlicher Zigaretten zu vergleichen, untersuchte die Studie die zeitliche Entwicklung von Konsum und Verkauf von E-Zigaretten im Verhältnis zu den Zigarettenverkäufen in Ländern mit ähnlichen Rauchgewohnheiten. Dabei suchten sich die Forschenden gezielt Länder aus, in denen sich die Gesetzeslage unterscheidet. So verglich die Studie beispielsweise das Vereinigte Königreich und die USA mit Australien. In Australien ist der Verkauf nikotinhaltiger Zigaretten verboten. Neben den hierzulande populären E-Zigaretten wurde auch die in anderen Ländern beliebten Nikotinalternativen – beispielsweise die in Schweden verbreiteten oralen Nikotinbeutel – in ihrer Wechselwirkung mit Zigarettenkonsum betrachtet.