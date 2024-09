Bei Menschen unter 65 Jahren stellten die Forscher jedoch fest, dass eine höhere nächtliche Lichtintensität mit einer höheren Alzheimer-Prävalenz verbunden war als jeder der anderen Risikofaktoren in der Studie. Warum jüngere Menschen anfälliger sind, ist unklar. Es könnte auf individuelle Unterschiede in der Lichtempfindlichkeit zurückzuführen sein. "Außerdem leben jüngere Menschen eher in städtischen Gebieten und haben einen Lebensstil, der die nächtliche Lichtexposition erhöhen kann", erklärt Voigt-Zuwala.

Die Ergebnisse der Studie unterliegen gewissen Einschränkungen. Zum Beispiel konnten die Forscher nicht ermitteln, ob die in den ausgewerteten Daten der Krankenversicherung angegebenen Wohnorte auch wirklich die Orte sind, an denen sich die Menschen die meiste Zeit aufhalten. Die Lichtverschmutzung wurde durch Satellitenbilder ermittelt. Licht in Innenräumen spielte keine Rolle, "obwohl die Lichtexposition in Innenräumen (z. B. Fernseher, Computer, Telefone) von entscheidender Bedeutung ist und in zukünftigen Studien bewertet werden sollte", wie die Forscher schreiben.