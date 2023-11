Die Experten vom University College in London nutzten für ihre Studie Daten aus der "English Longitudinal Study of Ageing" (ELSA). Dort wurden zwischen 2002 und 2019 in insgesamt neun Durchgängen Informationen von Menschen über 50 Jahren erhoben, die in England leben. Diese Untersuchungen zeigten, dass die Zahl der Demenzfälle zwischen 2002 und 2008 um 27,8 Prozent abgenommen hatte. Zwischen 2008 und 2016 dagegen nahmen sie wieder um 25,2 Prozent zu. Alter, Geschlecht und Bildungsstatus hatten dabei keinen größeren Einfluss.