Die am 1. Juli 2023 ins All gestartete Esa-Sonde "Euclid" zur Erforschung Dunkler Materie und Dunkler Energie hat erste Testbilder geliefert. Wie die Europäische Raumfahrtagentur mitteilte, entstanden die ersten Bilder, um die Instrumente zu testen und zu schauen, wie das Raumgefährt noch optimiert werden kann. Das Ergebnis deutet der Esa zufolge darauf hin, dass das Teleskop seine wissenschaftlichen Ziele erreichen kann und vielleicht sogar mehr.

Mit ihrem neuen Teleskop will die Esa einen Blick in die Vergangenheit des Universums werfen und dessen Entwicklung innerhalb der letzten zehn Milliarden Jahre erforschen. In den kommenden Monaten sollen weitere Tests an "Euclid" durchgeführt werden. Ihre eigentliche Arbeit soll die Sonde im Herbst aufnehmen.