Die Forelle (Salmo trutta) gilt in Deutschland erstmals als gefährdeter Fisch. Das geht aus der neuen Roten Liste für Süßwasserfische und Neunaugen in Deutschland hervor, die vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) präsentiert wurde. Darin wurden die zur Forellen-Art Salmo trutta gehörenden heimischen Bach-, See- und Meerforellen von "nicht gefährdet" auf "gefährdet" hochgestuft.