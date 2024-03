Ionenkanäle sind ringförmig angeordnete Proteinkomplexe, die in die Zellmembran eingelagert sind. Sie ermöglichen den kontrollierten Fluss von Ionen durch die Membran, was für viele zelluläre Prozesse unerlässlich ist. Sie sind für die Aufrechterhaltung des Ruhemembranpotenzials, die Erzeugung von Aktionspotenzialen in Nerven- und Muskelzellen und für viele zelluläre Signalwege verantwortlich. Nerven- und Muskelzellen zum Beispiel sind auf das schnelle Öffnen und Schließen von Ionenkanälen angewiesen, um elektrische Signale zu erzeugen und weiterzuleiten.