Bereits unsere ersten Primaten-Vorfahren vor 70 Millionen Jahren lebten als Paare zusammen und nur 15 Prozent waren Einzelgänger. Das Leben in größeren Gruppen entstand hingegen erst viel später in der Geschichte der Primaten, zu denen auch alle Affen und Menschenaffen gehören. Das ist das Ergebnis einer Studie von Wissenschaftlern der Universitäten Zürich in der Schweiz und Strasbourg in Frankreich.

Das schweizerisch-französische Forscherteam erfasste für ihre Studie detaillierte Informationen zur Zusammensetzung von fast 500 heute lebenden wilden Primatengruppen aus über 200 Primatenarten. Die meisten dieser Arten leben in Gruppen aus mehreren Männchen und mehreren Weibchen zusammen. Nur ein Viertel organisiert sich auch in Paaren. Das war aber nicht immer so. Mithilfe komplexer statistischer Modelle berechneten die Forscher die Wahrscheinlichkeit sozialer Organisationsformen unsere Vorfahren vor fast 70 Millionen Jahren. Dabei wurden auch Variablen wie Körpergröße, Ernährung oder Lebensraum mit einbezogen.