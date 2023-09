"Das Vorhandensein von Druckblasen im Gletschereis ist seit langem bekannt, aber in keiner Studie wurden ihre Auswirkungen auf das Schmelzen an der Stelle untersucht, an der ein Gletscher auf den Ozean trifft, obwohl bekannt ist, dass Blasen die Durchmischung von Flüssigkeiten in zahlreichen Prozessen von der Industrie bis zur Medizin beeinflussen", erklärt Meagon Wengrove von der Oregan State University. "Das explosive Zerplatzen dieser Blasen und ihr Auftrieb regen die Grenzschicht des Ozeans während des Schmelzens an.“