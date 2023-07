Die MIS 11 Periode war durch relativ warme Temperaturen geprägt, die wohl etwas höher waren als die heutigen Durchschnittswerte. Zugleich war der CO2 Gehalt in der Atmosphäre etwa auf dem Niveau vor der Industrialisierung, die Einstrahlung der Sonne aber wohl deutlich stärker. Der globale Meeresspiegel lag laut Berechnungen zwischen 1,4 und 5,5 Meter über dem heutigen Niveau.

Neben der Auswertung des Bohrkerns simulierten die Forschenden, wie stark sich das Eis zurückgezogen haben muss, um die Fläche im Nordwesten Grönlands freizugeben. Bei dieser Berechnung haben die Wissenschaftler allerdings nicht berücksichtigt, ob möglicherweise auch ein sogenannter Kipppunkt erreicht wurde. Denn andere Geologen erwarten, dass der Eisschild vollständig kollabiert, wenn die obersten Schichten soweit abschmelzen, dass die Oberkante des Schilds vollständig in wärmeren Luftschichten liegt. Zu diesem Ergebnis war eine bereits 2014 erschienene Studie in Nature gekommen.

Möglicherweise also könnte Grönland während dem MIS 11 auch vollständig eisfrei gewesen sein. "Wir konnten auch abschätzen, dass das Gebiet nicht länger als etwa 15.000 Jahre eisfrei war. Wenn also zu diesem Zeitpunkt ein Kipppunkt überschritten wurde, dann wissen wir, dass der Eisschild auch ziemlich schnell wieder gewachsen sein muss", sagt Benjamin Keisling, Co-Autor der Studie von der Universität in Austin, Texas..