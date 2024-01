Forschende aus Toronto, Kanada haben in einer umfassenden Übersichtsarbeit und Metaanalyse untersucht, wie sich der tägliche Konsum 100%iger Fruchtsäfte auf das Körpergewicht von Erwachsenen und Kindern auswirkt. Dabei stellten sie fest, dass bei Kindern eine Gewichtszunahme zu erkennen ist.

Der Verzehr 100%iger Fruchtsäfte ist ein bequemes Mittel, um die täglich empfohlene Obstmenge zu erreichen, zumal die Säfte viele der in ganzen Früchten enthaltenen Nährstoffe, Vitamine, Antioxidantien und Polyphenole enthalten. Diese Stoffe tragen zu einem gesunden Ernährungsmuster bei. Aber die Säfte enthalten auch viel Zucker. Zwar ist dieser auch in den Früchten enthalten, doch enthält der Saft wenige bis gar keine Ballaststoffe. Das führt zu einem geringeren Sättigungsgefühl und zu einer höheren ad libitum-Energieaufnahme. (Also Essen nach Belieben und nicht nach Energiebedarf)