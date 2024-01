Reichstein zufolge soll das Jenaer Ellis-Team Kompetenzen in den Bereichen maschinelles Lernen und Erforschung der Erdsysteme zusammenbringen. Als Beispiel nennt der MPI-Direktor die unterschiedlichen Auswirkungen von Hitze und Trockenheit auf Nordhänge, Südhänge, in Mulden oder an Flüssen. Dies sei so komplex, dass es bislang keine physikalischen Modelle dafür gebe. Anhand der Daten könne man aber [mithilfe von KI] lernen, wie lokale Ökosysteme reagieren. Auch Bevölkerungsdaten bis hin zur Beschaffenheit von Häusern ließen sich so abbilden und damit Aussagen über Gefahren für die Bevölkerung treffen, erklärt Reichstein.