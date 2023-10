Forschende an der University of Austin in Texas haben eine KI entwickelt, die Erdbeben bereits eine Woche vorher mit einer Trefferquote von 70 Prozent vorhersagen kann. Die KI wurde darauf trainiert, statistische Veränderungen in seismischen Daten zu erkennen, die in der Vergangenheit mit Erdbeben einhergingen. In einer siebenmonatigen Testphase in einer Erdbebenregion im Südwesten Chinas konnte die KI 14 Erdbeben korrekt prognostizieren. Und zwar beinahe exakt mit der Stärke, in der die Erdbeben auch tatsächlich stattfanden. Allerdings lediglich auf rund 300 Kilometer genau.