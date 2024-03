Das Vorhandensein von Kakao-Genotypen aus dem peruanischen Amazonasgebiet in der ecuadorianischen Küstenregion Valdivia deutet nach Ansicht der Studienautoren zudem darauf hin, dass diese Kulturen seit langem miteinander in Kontakt standen. Auch seien peruanische Kakao-Stämme in Artefakten der kolumbianischen Karibikküste nachgewiesen worden. All dies lege nahe, dass Kakaosorten weit verbreitet waren und gekreuzt wurden, um sie an neue Umgebungen anzupassen, so die Autoren. Der moderne Kakaobaum Theobroma cacao – dessen wissenschaftlicher Name "die Speise der Götter" bedeutet – ist eine der wichtigsten Nutzpflanzen der Welt. Es gibt heutzutage elf bekannte genetische Gruppen.