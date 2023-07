Forscher der Universität Leeds in Großbritannien haben einen winzigen Roboter entwickelt, der tief in die Lunge eindringen kann, um die ersten Anzeichen von Krebs zu erkennen und zu behandeln. Der ultraweiche Tentakel hat einen Durchmesser von nur zwei Millimetern und wird von Magneten gesteuert. Er ist weicher als die untersuchte Anatomie und über Magnetik vollständig formstabil. Damit kann der Tentakel einige der kleinsten Bronchien in ganz neuen Tiefen erreichen und sich der Anatomie des Umfeldes anpassen.