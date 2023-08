Dass männliche Tabakknospenwürmer dies als Pheromon, also als Botenstoff zur Kurzstreckenkommunikation einsetzen, könnte nach Ansicht der Forscher als "Macho"-Zurschaustellung interpretiert werden. Das Motten-Männchen würde so zeigen, dass es in der Lage ist, sowohl die Abwehr der Pflanze als auch deren Ruf an die Feinde der Motte zu überstehen, was es zu einer würdigen Paarungsoption macht. Der Paarungsprozess selbst wird durch die Pheromon-Aussendung der Motten-Weibchen begonnen, woraufhin die Männchen herbeifliegen, um ihre Pheromone abzugeben. Die Weibchen entscheiden dann anhand der jeweiligen Zusammensetzung, ob sie sich mit dem Bewerber paaren wollen oder nicht.