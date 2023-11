Jedes Jahr fallen durch die Verbrennung des Mülls der deutschen Haushalte rund 5,7 Millionen Tonnen Müllverbrennungsaschen an, schreibt das Forschungsteam der TH Köln. Im Projekt ASHCON arbeiten sie an einem Verfahren, um diese ungenutzte Ressource für die Betonherstellung nutzbar zu machen. Denn die Müllverbrennungsasche bestehe neben metallischen und organischen Anteilen aus mineralischen Stoffen, die Kies oder Sand ersetzen könnten. Untersuchungen mit ersten Rezepturen und Probekörpern hätten die grundsätzliche Machbarkeit belegt.

Die Forschenden haben für ihre Untersuchungen mehrere Proben von Müllverbrennungsaschen unterschiedlichen Alters auf einer Deponie entnommen. Daraus stellte das Team mittels neuer Trenn- und Sortierverfahren mineralische Gesteinskörnung her und teilte diese in Gruppen gleicher Körnung ein. Dabei habe sich gezeigt, dass bis zu 60 Prozent der Asche eine Körnung aufwiesen, die für die Betonherstellung in großen Mengen benötigt werde. Der größte Anteil sei in frischer Müllverbrennungsasche zu finden gewesen.