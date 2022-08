Rund 106 Gigatonnen CO2 könnten eingespart werden, wenn bis 2100 der Baustoff Holz die bisher am häufigsten genutzte Kombination aus Beton und Stahl ersetzt. Zu diesem Ergebnis kommt ein Team um Abhijeet Mishra vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und der Humboldt-Universität in Berlin. Die Forscher gehen davon aus, dass am Ende des Jahrhunderts 80 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben. Auf Basis dieser Annahme entwickelten sie ein mathematisches Modell, um den Bedarf an Bauholz zu errechnen, sollte es der primäre Baustoff für neue Gebäude werden.

Demnach müsste die Anbaufläche für Holz von derzeit 137 Millionen Hektar auf 425 Millionen Hektar im Jahr 2100 erhöht werden, wenn die Menschheit im gleichen Tempo weiterbaut wie bisher. Das wäre mehr als eine Verdreifachung der Holzproduktion. Dann, so die Schlussfolgerung der Simulation, könnten 90 Prozent der neuen Stadtbewohner in Holz- statt Betonhäusern leben. Zugleich könnten die enormen CO2-Mengen eingespart werden, die bei der energieintensiven Produktion von Zement und Stahl freigesetzt werden.

Verschiedene, nicht an der Studie beteiligte Forscher, loben zwar die aufgezeigten Potenziale zur Einsparung von Klimaemissionen. Doch einen raschen Umbau halten sie für schwierig und kritisieren zudem Details der Modellrechnung. Hannes Böttcher, Wissenschaftler am Öko-Institut Berlin, hält beispielsweise die Annahmen zur Bindung von CO2 durch Holzplantagen für zu optimistisch. Die Studie lege nahe, "dass natürliche Wälder in Plantagen umgewandelt werden könnten, ohne Verluste an Kohlenstoff zu haben. Das ist aber nicht so. Stattdessen wird dadurch die natürliche Klimaschutzfunktion naturnaher Wälder verhindert. Nur ein kleiner Teil des geernteten Holzes kann wirklich dauerhaft in Holzprodukten gespeichert werden."