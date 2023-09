Die Forscher haben einen Algorithmus entwickelt, mit dem sich die Quantenchips trainieren lassen. Im Gegensatz zum klassischen Computer, der nur die Zustände 0 und 1 kennt, arbeiten Quantencomputer mit sogenannten Quantenbits, die sich in unendlich vielen Zwischenzuständen befinden und daher deutlich höhere Rechenleistungen erzielen können. Doch diese Zwischenzustände sind fragil – ein Problem, an dem die Forschung zu knabbern hat.

Der Exzellenzclust ct.qmat der Universitäten Würzburg und Dresden hat für IBM am "Quantum Open Science Prize"-Wettbewerb teilgenommen, bei dem ein hauseigener Quantenchip so kodiert werden sollte, dass er ein klassisches Computerproblem löst. Dies, so hoffen die Quantenforscher, würde es erlauben, in der Folge die Rechenleistung der Quantenchips zu erhöhen.