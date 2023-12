Neuen Berechnungen des BfS zufolge liegt die bundesweit durchschnittliche Radon-Konzentration bei rund 65 Becquerel pro Kubikmeter (Bq/m3). Aus der neuen Karte lässt sich ablesen, ob der Durchschnittswert in der eigenen Kommune über oder unter diesem Mittelwert liegt. Regionale Schwankungen reichen von unter 35 im westlichen Niedersachsen bis weit über 150 in vielen Mittel- und Hochgebirgsregionen. BfS-Prognosen zufolge sind etwa 10,5 Millionen Menschen in Deutschland in ihren Wohnungen Radon-Konzentrationen von über 100 Becquerel pro Kubikmeter ausgesetzt. Bei knapp 2 Millionen übersteigen die Konzentrationen sogar den Wert von 300, vereinzelt sogar über 1.000 Becquerel pro Kubikmeter.